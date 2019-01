6:38

Police:

-Accident zu Sëll an der Mierscher Strooss. 1 Auto

-Accident tëscht Gouschteng a Beyren. 1 Auto

-Accident zu Steebrécken an der Lëtzebuerger Strooss. 1 Auto

-op der N7 Fridhaff Richtung Housen hänkt e Camion fest

-Accident tëscht Féiz a Steebrécken beim Bauerenhaff. 1 Auto am Gruef

-Accident tëscht Suessem a Lampech. 1 Auto am Gruef

-Accident zu Heeschdrëf an der rue de Mühlendorf. 1 Auto géint d'Stroosseluucht

-Accident tëscht Konstem an der Kautebaach. 1 Auto

-Accident tëscht Wolz a Näertech. Auto+Camion

-Accident tëscht Miersch a Schëndels, méi no u Schëndels. 1 Auto

-an der Stad um boulevard de la Foire um Lampertsbierg am Tunnel ënnert dem RP Schuman brennt en Auto fir Richtung Kierchbierg.