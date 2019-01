Eng Kéier geet et ëm ee Verbuet vum Fëmmen op den Terrasse vu Restauranten an déi aner Kéier geet et just ëm de Géigendeel, deemno d'Fëmmen op den Terrasse muss erlaabt bleiwen.



D'Petitioun vum Daniel Reding, deen sech dofir asetzt, dass et an Zukunft misst verbuede sinn op den Terrassen ze fëmmen, fir virun allem Kanner a schwanger Fraen ze protegéieren, war vu bal 4.900 Leit ënnerschriwwe ginn. Den néideg Quorum vun den 4.500 Signaturen war domat erreecht.



Déi aner Petitioun vun der Maria Carella, gouf net manner wéi 5.221 mol ënnerschriwwen. But vun dëser Petitioun ass et den Horesca-Secteur ze protegéieren, vue dass et scho verbueden ass bannen an de Restauranten ze fëmmen. Et géif deemno keen Interêt ginn och nach ee Verbuet op den Terrassen anzeféieren, sou d'Petitionnairin.



Den ëffentlechen Debat fänkt de Moien um 9 Auer am Chamberplenum un. Fir d'éischt kënnen déi zwee Petitionnairen, während ongeféier enger Stonn, den Deputéierte vun den zoustännege Chamberkommissiounen hier Uleiessen presentéieren. Dono zéien d'Deputéiert an déi betraffe Ministeren hir Conclusiounen.



RTL.lu iwwerdréit den ëffentlechen Debat vun 9 Auer un am Livestream.







Et handelt sech heibäi ëm dee 27. ëffentlechen Debat an der Chamber, zanter de System vun den ëffentleche Petitiounen am Mäerz 2014 agefouert gouf. Den nächsten Debat ass de 6. Februar, deemno d'nächst Woch e Mëttwoch. Dee Moment geet et ëm eng Petitioun, déi eng Reduktioun vun de Plastiksemballagen hei zu Lëtzebuerg fuerdert. Si war ronn 5.000 mol ënnerschriwwe ginn.