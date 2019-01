Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Ënnert den Asble sinn ënner anerem d'Fondatiounen Caritas, Chrëschte mam Sahel a Partage, grad wéi SOS Faim oder och Apdikter ouni Grenzen.

D'Accorden, déi ënnerschriwwe goufen, realiséiere Projeten, déi mat bal 37 Milliounen Euro duerch de Staat co-finanzéiert ginn. D'Projeten, déi realiséiert ginn, sinn a Länner wéi dem Burkina Faso, dem Niger, Ethiopien, Mali oder och dem Nepal, Paraguay a Bangladesch.

Intervenéiert gëtt an der Educatioun, der Preventioun vu Kanneraarbecht, mä och der Promotioun vu Fridden an demokratesche Prozesser, wéi a Kolumbien an dem Ruanda.

Den Ament hunn 95 ONGe den Agreement vum Ausseministère, net manner wéi 16 Prozent vun de Suen, déi am Budget fir d'Entwécklungshëllef virgesi sinn, fléissen un d'Projete vun dëse Vereenegungen, déi an der ganzer Welt am Déngscht vun defavoriséierte Leit sinn.

Vun de bal 100 ONGe sinn et der nëmmen 24, déi en Accord-Cadre mam Ministère hunn.