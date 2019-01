De Marc Hansen hat de Ministère vum Dan Kersch iwwerholl. © SIP / Jacques Schneider

Net konkrete genuch an ouni Konzept. Sou d'Reaktioun vun den Oppositiounsparteien CSV an adr, nodeems de Minister vun der fonction publique, Marc Hansen, der zoustänneger Chamberkommissioun seng Prioritéite presentéiert huet. Dës si gutt Formatioun an gutt Aarbechtskonditiounen. Vun engem effikasse Staatsapparat géif nämlech jiddereen am Land profitéieren.