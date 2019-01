240 Stonnen Aarbecht am Déngscht vun der Allgemengheet. Dat war d'Uerteel op der Cour d'appel an der Stad géint e Mann, deen am Mee 2017 zu Déifferdeng 3 Ambulanciere menacéiert hat, déi komm waren, fir him ze hëllefen.



An 1. Instanz war hien dowéinst nach zu 6 Méint festem Prisong condamnéiert ginn. Der Verwaltung vun den Hëllefsdéngschter muss hien donieft de symboleschen Euro an den Ambulancieren zesummen 1.300 € Schuedenersatz bezuelen. Ënner anerem hat hien déi 3 bal annerhallef Stonn net aus sengem Appartement erausgelooss.