Onëmstridden ass dës Liberaliséierung net: Et gëtt gesot, ëmmer méi Jonker kiffen, d'Produiten um Maart si méi staark wéi fréier a wann een et erlaabt, och wann dat eréischt vun 18 Joer un ass, gëtt een de Jonken de Message, dass et jo am Fong harmlos ass ze kiffen. Dobäi ass d'Gefor reell, dass Jonker duerch ze staarke Konsum Psychosen entwéckelen.D'Argumenter fir d'Liberaliséirung sinn, dass déi repressiv Drogepolitik aus de leschte Joren näischt bruecht hätt, een de Schwaarzmaart besser an de Grëff kréich an d'Qualitéit um Maart da verbessere kann. Wann et keen Tabu méi ass, wann ee kifft, traue Jonker sech och vläicht éischter sech ze outen an Hëllef ze sichen.All des Pro- a Kontra-Argumenter kommen den Owend mat Reportagen an Invitéen zur Sprooch. Mir héiere vum Gesondheetsminister Etienne Schneider an dem Justizminister Felix Braz wat d'Regierung plangt. Am Studio sinn den Drogenbeoptraagte vun der Regierung, den Dr Alain Origer, den Dr Jean-Marc Cloos, Psychiater an Suchttherapeut, de Bob Lessel vu Cannamedica an de Carlos Paulos vum Service PIPAPO, dee bei Jonker op Fester geet.