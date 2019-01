Den 28. Januar goufen déi nei Leit an de Corps grand-ducal d'incendie et de secours opgeholl.

© CGDIS

Den Eed gouf am Interventiounszenter zu Hesper ofgeluecht.Et war déi éischt Vereedegung vun där Zort fir de CGDIS.

Offiziell Matdeelung

Monsieur Alain Becker, Président du Conseil d'administration du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, a procédé en date du 28 janvier 2019 au Centre d'Incendie et de Secours de Hesperange à l'assermentation de 38 pompiers professionnels dans le statut du fonctionnaire de l'Etat qui ont fait le choix d'embrasser une carrière au sein du CGDIS.Le Docteur Marie-Anne Bisdorff a également été nommée Médecin auprès du Corps grand-ducal d'incendie et de secours après avoir rejoint l'équipe de la Direction Médicale et de la Santé.Lors de son allocution de bienvenue, le Directeur Général du CGDIS Paul Schroeder a félicité les pompiers nouvellement assermentés pour leur parcours et pour avoir su valider les formations nécessaires afin de rentrer dans la carrière du pompier professionnel.Le Président du Conseil d'administration a, pour sa part, mentionné qu'il s'agissait de la première cérémonie d'assermentation de ce type au sein du Corps grand-ducal d'incendie et de secours avant de souhaiter un franc succès à toutes les personnes nouvellement assermentées.Madame BISDORFF Marie-Anne, MédecinMonsieur ARENDT Steve, pompier professionnelMonsieur BAROFIA MOUTINHO Armando, pompier professionnelMadame BILL Déborah, pompier professionnelMonsieur BIWER Jérôme, pompier professionnelMonsieur BUCHLER François, pompier professionnelMonsieur CARVALHO VELOSO Bruno, pompier professionnelMonsieur DAX Daniel, pompier professionnelMonsieur DE JESUS Bruno, pompier professionnelMonsieur DICKES Mike, pompier professionnelMonsieur FAY Paul, pompier professionnelMonsieur FLOR Jean-Baptiste, pompier professionnelMonsieur FRERES Jill, pompier professionnelMonsieur FRISCH Andy, pompier professionnelMonsieur GEISTOR Matthias, pompier professionnelMonsieur HORNICK Tim, pompier professionnelMonsieur KANSTEIN Joost, pompier professionnelMonsieur KEMP Jeannot, pompier professionnelMonsieur KONSBRUCK Tom, pompier professionnelMonsieur LINSTER Patrick, pompier professionnelMonsieur LOSCH Sven, pompier professionnelMonsieur MAHE Bryan, pompier professionnelMonsieur MELCHIOR Ben, pompier professionnelMonsieur MERGULHAO Mikael, pompier professionnelMonsieur NEU Chris, pompier professionnelMonsieur NEYENS Pol, pompier professionnelMonsieur POTT Alex, pompier professionnelMonsieur POTT Thierry, pompier professionnelMonsieur SCHMITT Kevin, pompier professionnelMonsieur SCHMITZ Christophe, pompier professionnelMonsieur SCHWEICH Frédéric, pompier professionnelMonsieur SERAFINI Jean-Pierre, pompier professionnelMonsieur SIMON Kim, pompier professionnelMonsieur TERNAT Aurélien, pompier professionnelMadame THIRY Kim, pompier professionnelMonsieur VLAMING Valentino, pompier professionnelMonsieur VROLIJK Etienne, pompier professionnelMonsieur WATY Alex, pompier professionnelMonsieur WILTGEN Charles, pompier professionnel