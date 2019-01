E Samschdeg, 2. Februar, ass nees Liichtmëssdag. Traditionell ginn d'Kanner da mat hire Lampionen - oder méi korrekt Liichtebengelcher - vun Haus zu Haus a kréie Séissegkeeten oder Suen, och wa se vu "Speck an Ierbesse" sangen...D'Sécurité Routière huet wéi all Joer nees e puer Recommandatiounen erausginn, wéi ee sech mat de Kanner laanscht d'Strooss ze verhalen huet. Am beschten ass et natierlech um Trëttoir ze goen. Fir iwwer d'Strooss ze goen, soll een en Zebrasträif benotzen a wa keen do ass, op enger vu béide Säiten iwwersiichtlecher Plaz eriwwer ze goen.Wichteg ass och, datt d'Kanner hellt Gezei unhunn a fir datt d'Automobiliste d'Kanner nach besser gesinn, liichtreflektéierend Accessoiren oder Gileten unzedoen.D'Police huet och geroden, sech scho virum Abroch vun der Däischtert op de Wee ze maachen.Un d'Chauffere ass et iwwerdeems den Appell, lues ze maachen, fir datt déi Kleng a Sécherheet kënnen no "Speck an Ierbessen" heesche goen.

Wéi aner Feierdeeg och, ass Liichtmëssdag eng Mëschung aus alen, "heednesche" Bräich, op déi e kierchlecht Fest dropgeprafft gouf.Zréck geet et op d'keltescht Fest vum Imbolc, dat den 1. Februar zu Éiere vun der Gëttin Brigid gefeiert gouf, an dat Rengegung an d'Fruchtbarkeet um Enn vum Wanter zum Thema hat. D'Bauere sinn an enger Prëssessioun mat Fakelen op d'Felder gezunn, an hunn d'Gëttin ugebiet, si soll d'Felder rengegen, éier se nei ausgeséint géifen. Och d'réimescht Lupercus-fest, benannt no engem Gott vun der Fruchtbarkeet an den Déierenträpp, dat ëm de 15. Februar gefeiert gouf, spillt hei mat eran.Am 5. Joerhonnert huet de Poopst Gelasius I. dës Riten duerch d'"Lutefest" ersat, dat doru soll erënneren, wéi der Bibel no de Jesus am Tempel presentéiert gouf an d'Maria doduerch och gerengegt sollt ginn. No jiddesche Riten hunn d'Mamme missen hiren éischtgebuerene Jong 40 Deeg, nodeem en op d'Welt koum, am Tempel presentéieren. An de Kierche goufen dann d'Fakelen duerch Käerzen ersat, déi da geseent a vun de Leit versuergt goufen, fir se bei Gefor (Donnerwiederen, asw.) ofzebrennen.Den 3. Februar ass iwwregens den Dag vum hellege Blasius, dee schonn dacks um Virowend gefeiert gëtt - also op Liichtmëssdag. De Blasius hat am 4. Joerhonnert, der Legend no, e Kand gerett, dat bal un enger Sprenz erstéckt war.Doraus ass de Blasius-Seegen entstanen, deen doraus besteet, zwou Käerzen iwwer Kräiz virun den Hals ze halen, fir sech virun Halskrankheeten oder Erstécken ze schützen

Wie jedes Jahr ziehen die Kinder am 2. Februar mit bunten, oft selbstgebastelten Lampions von Haus zu Haus, um Süßigkeiten „Speck an Ierbessen" zu sammeln.

Die Sécurité Routière gibt Kindern (und den Begleitern) einige wichtige Ratschläge mit auf den Weg.

Auch beim "Liichtegoën"

stets auf dem Bürgersteig gehen

die Straße möglichst an gesicherten Stellen überqueren: d.h. an der Fußgängerampel, am Zebrastreifen oder an einer Stelle, wo sie den Verkehr nach beiden Seiten gut beobachten können

aber auch wenn der Fußgänger am Zebrastreifen Vorrecht hat, darf er nicht unverhofft vor einem Auto auf die Straße treten sondern sollte mit Handzeichen seine Absicht anzeigen, Blickkontakt mit dem Fahrer suchen und warten bis die Fahrzeuge wirklich anhalten

beim Überqueren ohne Zebrastreifen, eine möglichst übersichtliche Stelle aussuchen und eine genügend große Verkehrslücke abwarten, um die Straße zu überqueren.

Besonders wichtig ist auch, sich SICHTBAR zu machen bei anbrechender Dunkelheit, zusätzlich zu den leuchtenden Lampions

¨ am Besten sollten die Kinder helle Kleidung mit zusätzlichen Plaketten, lichtreflektierende Accessoires oder Sicherheitswesten tragen, damit die Autofahrer rechtzeitig auf die Kinder aufmerksam werden

¨ den begleitenden Erwachsenen rät die Sécurité Routière ebenfalls, lichtreflektierende Westen zu tragen.

Und vergessen Sie nicht: Sie als Eltern sind die großen Vorbilder für die Kinder. Ihr Verhalten wird imitiert, an Ihnen messen sich die Kleinen. Daher rät die Sécurité Routière, dieser Vorbildfunktion gerecht zu werden, und sich absolut korrekt im Straßenverkehr zu verhalten.

An die Autofahrer appelliert die Sécurité Routière, an diesem 2. Februar besonders vorsichtig und mit erhöhter Aufmerksamkeit in den Ortschaften zu fahren.

Eine Gruppe Kinder am Straßenrand fordert stete Bremsbereitschaft.





Samedi: fête de la chandeleur

Comme le veut la tradition, les enfants, munis de leurs lampions multicolores, souvent fabriqués pour l’occasion, vont aller de maison en maison en ce 2 février à la quête de bonbons et autres sucreries.

Dans le but d'un maximum de sécurité, La Sécurité Routière rappelle aux enfants (mais également aux adultes accompagnateurs) de respecter certaines consignes:

toujours marcher sur le trottoir, aussi éloigné que possible du trafic

traverser la chaussée aux endroits "sécurisés" comme feux tricolores, passages pour piétons ou du moins aux endroits où l'on peut bien observer le trafic des deux côtés et où par conséquent les conducteurs qui s'approchent peuvent apercevoir à temps les piétons

mais attention: même si le piéton est prioritaire au passage pour piétons s'il marque son intention de traverser, l'enfant doit savoir que ce n'est pas un endroit totalement sûr. Il faut toujours rester vigilant, faire un signe de la main pour marquer son intention de traverser, chercher le contact visuel avec le conducteur et attendre jusqu'à ce que la route soit libre ou jusqu'à ce que les véhicules soient complètement arrêtés avant de traverser.

Il est essentiel d’ÊTRE VISIBLE

La Sécurité Routière recommande aux enfants de porter des vêtements de couleurs claires pour être bien vus des automobilistes et de s’équiper en plus d’accessoires réfléchissants, comme vestes réfléchissantes, plaquettes, brassards etc. pour augmenter la visibilité une fois les lampions éteints

de même, les accompagnants devraient porter des vestes réfléchissantes.

N’oubliez pas que les enfants apprennent par imitation des parents. Vous leur servez d’exemple. Donnez donc toujours le bon exemple en vous comportant correctement et en suivant les règles du code de la route.

La Sécurité Routière lance également un appel aux automobilistes de doubler prudence et vigilance à l’approche d’un groupe d’enfants ce 2 février.