De Refus vun der Chambre de Commerce steet an hirem Avis, deen dëser Deeg publizéiert ginn ass.





Chambre de Commerce net d'Accord mat Regierung



Den éischte Saz vum Avis ass kloer an däitlech. E geet esou: la Chambre de Commerce s'oppose au projet de loi. A weider si wier dogéint, aus Prinzip an och wéinst de Modalitéiten an do besonnesch well alles esou séier an iwwerstierzt hätt misse goen an zwar esou séier, datt et mam Privatsecteur keng Diskussioun a keng Consultatioun ginn hätt an dobäi wieren dach deem Secteur seng Betriber lourdement impactés, also schwéier belaascht, duerch déi zwee weider fräi Deeg.



Dat géing d'Chambre de Commerce schwéier beonrouegen, well d'Produktivitéit géif erofgoen, d'Käschte vun der Aarbecht géifen an d'Luucht goen an et géif intern Organisatiounsproblemer an de Betriber ginn. Derbäi kéim, datt de Mount Mee, wéinst dem neien Europadag, net nëmmen 3 fräi Deeg, mä der 4 hätt an Zukunft. Et missten iergendwellech Modalitéiten agebaut ginn, fir den Impakt vun deenen neien zwee Deeg ofzeschwächen. Absënns well déi Deeg nëmmen de Privatsecteur treffen. An do den Horeca-Secteur, de Commerce an och jiddwer Entreprise, wou d'Produktioun ouni Ënnerbriechung leeft. Beim fräien 9. Mee wier och de Bankesecteur getraff, well déi international Banke jo weiderschaffen an dowéinst missten an de Lëtzebuerger Back-Officë vun de Banken och Leit schaffen.

Besonnesch queesch mécht d'Chambre de Commerce, datt an der Fiche financière vum Projet de loi esouguer drasteet, datt den Impakt op de Staatsbudget minimal wier. E géif nëmmen doranner bestoen, datt e Supplement misst bezuelt ginn fir déi Leit beim Staat, déi den 9. Mee schaffe mussen. Deen anere fräien Dag huet och keng Auswierkung, wëll et beim Staat souwisou méi wéi 26 Deeg Congé gëtt. Et sief drun erënnert, datt am Gesetzprojet nëmmen ee Saz steet, deen, datt de Congé an Zukunft 26 Deeg laang soll sinn. Bis ewell waren et der jo 25. Och déi kuerz an apodiktesch Form stéiert d'Chambre de Commerce.