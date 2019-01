Zu Ettelbréck gouf e Mëttwoch den Owend e Chauffer gepëtzt, dee kuerz virdrun am Pommerlach getankt hat, a fortgefuer ass ouni ze bezuelen.

© AFP Archivbild

De Mann hat kee valabele Permis bei sech an am Auto goufen donieft nach e Messer a Pefferspray séchergestallt.Den Auto gouf saiséiert an de Mann protokolléiert.