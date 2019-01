Um Policekommissariat an der Stad hu sech e Mëttwoch den Owend 3 Männer presentéiert, well ee vun deenen 3 um Fouss blesséiert war.

© RTL Archivbild

Kee vun deenen 3 hat valabel Pabeiere bei sech, a well et de Verdacht gouf, dass si sech illegal am Land ophalen, gouf d’Police judiciare informéiert.No Récksprooch mam Ausseministère, koum ee vun deenen 3 an de Centre de rétention. Géint déi aner 2 gëtt enquêtéiert. De blesséierte Mann koum fir eng Kontroll an d’Klinik.