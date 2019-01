Eemol déi vum Catia Fernandes Neves vun de jonke Gréngen a Coordinatrice vun der Charte de la Diversité Lëtzebuerg an déi vum Patrick Hurst vun der Fondatioun Lëtzebuerger Blannevereenegung an der ASBL "nëmme mat eis".D'Deputéiert hu sech do via Stëmmziedel fir de Patrick Hurst ausgeschwat. Hie krut 58 Stëmmen. D'Catia Fernandes just eng.1. Member: Catia Fernandes (30 Stëmmen)2. Member: Annemie Maquile, Responsabel vum "Département prévention, santé, diversité, égallité" bei der Stad Lëtzebuerg (49 Stëmmen)3. Member: Anik Raskin vum CNFL, Conseil national des Femmes du Luxembourg (51 Stëmmen)4. Member: Nicole Sibenaler vun Daaflux (35 Stëmmen)