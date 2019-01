An der Gemeng Biissen gëtt et deen éischte Schülertransport am Land, dee just mat Stroum fiert.

1. chineseschen Elektrobus zu Lëtzebuerg (31.01.2019)

En huet eng Autonomie vun 200 Kilometer, féiert d'Kanner an d'Schoul, an de Sport, op verschidden Aktivitéiten an natierlech och erëm heem.An engem chinesesche Bus souzen déi meescht Kanner virdrun nach net, datt en net an Europa gebaut gouf, fält vu baussen awer och weider net op. De Reesgrupp, deen zu Biissen de Schülertransport assuréiert, schafft och mat europäesche Konstrukteuren. An dësem Fall huet Yutong awer en Avantage, deen all déi aner net hunn an dat ass d'Zuel vun de Sëtzplazen. En huet der 55, dat huet ee bei kengem méi noe Konstrukteur fonnt.Déi chinesesch Busindustrie ass, wat d'Elektromobilitéit betrëfft, méi wäit wéi déi europäesch. D'Busentreprisen hoffen awer, datt d'Europäer nozéien, dat géif och de Präis no ënnen drécken. Bis viru kuerzem war en Elektrobus nämlech iwwert den Domm duebel sou deier wéi e klassescht Gefier. De Präis ass an der lescht, duerch déi méi grouss Konkurrenz, liicht erofgaangen, méi deier bleift de Bus mat Stecker awer op alle Fall..Opgeluede gëtt de Bus Nuets, dann ass de Stroum nämlech méi bëlleg.