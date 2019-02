Deen neien an deen ale President: den Nicolas Buck an de Michel Wurth (riets). © Nadine Gautier

© Nadine Gautier

De Wiessel soll de 7. Mäerz op der Assemblée générale geschéien. Fir d'UEL bedeit dëse Wiessel e Rajeunissement an den Ufank vun enger neier Phas.De Michel Wurth, Joergang 1954, war 15 Joer UEL-President. Elo wëll hien de Jonken eng Plaz loossen. Et soll eng nei Etapp ugefaange ginn, mat neie jonke Gesiichter, esou de Michel Wurth.De Michel Wurth geet och net an d'Wale fir d'Chambre de commerce mat. Hien huet dunn decideiert, net e weidert Mandat bei der UEL unzestriewen. Do hat hien dräi Mandater.Hie wëll awer weider President bei ArcelorMittal sinn. Dofir bleift hien dann och weider mat der UEL a mat der Chambre de commerce verbonnen.Den Nicolas Buck (gebuer 1967) stoung elo 3 Joer un der Spëtzt vun der Fedil, do hält hien elo als President op.An den nächste 5 Joer wëll hie weider op Kompetitivitéit an Attraktivitéit vun den Entreprisë setzen. D'Entreprisë missten innovativ sinn, well d'Ekonomie géif dréinen.