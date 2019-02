© Andy Brücker

Ni op enger friemer Telefonsnummer zeréckruffen, déi een net kennt, an déi sech um Handy affichéiert.

Den Tuyau gëllt dëser Deeg méi wéi soss, wëll nees eng Serie vun esou Attacken, och nach als "Wangiri-Bedruch" bezeechent, zu Lëtzebuerg notéiert gëtt.

D'Well vun esou Appellen huet en Donneschdeg am Nomëtteg ugefaangen.

Wéi den Operateur Orange matdeelt, géife suspekt Nummere blockéiert ginn, mä et gëllt natierlech op kee Fall op net bekannt Nummeren mat z.B der Virwal 352 oder 33 zeréck ze ruffen, well ee soss op Tonga op der Martinique erauskënnt, an da gëtt et eng deier.

35233821782873 33821782873 67579989379 35233821782877 33821782877 35233821782890 35233821782874 33821782874 33821782875 35233821782875 6766867387

Concernéiert vun dësen automatiséierten "Ping back calls" sinn all Operateuren am Land.Beispiller vu verschiddene Fake-Nummeren: