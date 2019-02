© Photothèque/Charles Soubry

Ce vendredi 1er février 2019, Madame Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg, a procédé à l’assermentation de 65 nouveaux fonctionnaires occupés aux Services Autobus, Bâtiments, Circulation, Crèches, Eaux, Enseignement, Finances, Foyers scolaires, Hygiène, Logement, Médecine scolaire, Ouvrages d’art, Parcs, Parking, Sports, Structures et organisation, Urbanisme et Véhicules et maintenance ainsi qu’à la Cité Bibliothèque, au Conservatoire, à la Direction des ressources humaines, à l’état civil et au Secrétariat général.