Beim Zentralstaat gouf et esouguer een Excédent vun iwwer 770 Milliounen Euro.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

D'Recettë sinn zejoert ëm 10% an d'Luucht gaang. Déi ëffentlech Depensen dergéint just ëm 7,6% am Joresverglach.