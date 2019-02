Le Conseil de gouvernement a décidé, dans sa séance du 1er février 2019, de proposer à S.A.R. le Grand-Duc la nomination de Patrick Houtsch en tant que nouveau directeur du Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE) à partir du 1er février 2019 et de prendre ainsi la succession de Gilles Feith. Patrick Houtsch, né le 10 juillet 1972, a fait ses études universitaires à l’Université de Liège. Patrick Houtsch fait preuve d’une connaissance très approfondie dans le domaine des technologies de l’information, faisant valoir une expérience de presque 2 décennies dans le domaine des TIC auprès de l’État. Il occupe depuis 2014 le poste de directeur adjoint du Centre des technologies de l’information de l’État et était chargé de direction du CERT gouvernemental (Computer Emergency Response Team) de 2011 à 2014. Le Centre des technologies de l’information de l’État, fort de quelque 500 collaborateurs, est sous la tutelle du nouveau ministère de la Digitalisation. Le CTIE, en tant que prestataire de services IT des administrations luxembourgeoises, est un acteur primordial pour la mise en place et le développement de l’eGovernment au profit des citoyens et des entreprises. Sa mission principale est d’accompagner la transition digitale des administrations luxembourgeoises, afin que chacune d’entre elles puisse profiter pleinement des opportunités offertes par les technologies de l’information et de la communication (TIC). Le CTIE est par ailleurs en charge de MyGuichet.lu, porte d’entrée pour les citoyens et les entreprises vers les 250 services en ligne de l’État.