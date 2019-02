E Freideg géint 14 Auer gouf an der Stad um Boulevard Royal eng Persoun ugestouss a blesséiert. Virdrun hat et zu Schëffleng an enger Schoul gedämpt.

Dat war moies géint 11.20 Auer an der Rue Michel Rodange, wou awer keen zu Schued komm ass. Am Asaz waren d'Ambulanz vun Esch, d'Pompjeeë vu Schëffleng a vun Esch an d'Police.Beim Accident an der Stad waren eng Ambulanz an d'Pompjeeën aus der Stad op der Plaz.