Wéi déi éischt Pompjeeën zu Bidscht op der Plaz ukomm sinn, stoung en Depot a Flamen. An der Hal stoungen deen Ament nach Gefier an et louch och Holz do fir ze hëtzen.E puer Ween konnten nach aus der Hal geholl ginn, gläichzäiteg hunn d'Läschaarbechten ugefaangen.5 Zentre sinn op d'Plaz geschéckt ginn an eng Kommandozentral ("Centre de Gestion des opérations") gouf ageriicht.Géint 3.30 Auer waren d'Flamen ënner Kontroll, ma d'Läschaarbechten dierften nach bis an de Sonndeg de Moien eran daueren.Op d'Plaz bruecht gi waren och e spezielle Ventilator (MGV, ventilateur grand-débit), en Otemschutz (GW-A, protection respiratoire), e Kommandoposten (ELW, poste de commandement) an zwou extra Leederen (DLK, échelle pivotante automatique).Eng Ambulanz war am Stand-by. Blesséierter ginn et awer bis elo keng.Dës Pompjeescorpse waren am Asaz: Géisdref mat ronn 70 Leit, Alebësch, Wolz, Esch/Sauer, Ettelbréck, Clierf, Stauséi a Wäisswampech.