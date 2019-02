© RTL-Archiv

Direkt e puer Persounen hunn, wéi et schéngt, Fläschen op d'Affer geheit an op et ageschloen.



D'Täter konnten net direkt fonnt ginn, d'Enquête leeft.



D'Affer huet op Grond vu senge schwéiere Blessure missten hospitaliséiert ginn.



An engem Bistro an der Avenue de la Libération zu Schëffleng sinn an der Nuecht op e Sonndeg géint 3 Auer zwee Clienten uneneegeroden, eng drëtt Persoun déi di zwee auserneen hale wollt, gouf blesséiert. D'Affer huet missten an d'Spidol bruecht ginn an ambulant traitéiert ginn.