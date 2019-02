Generalversammlung "Jonk Gréng" (03.02.2019) Jessie Thill a Meris Sehovic heeschen déi nei Porte-parollen vun de jonke Gréngen.

Déi jonk gréng sinn houfreg op den Afloss deen si op d'Mammepartei gehat hätten, déi jo zanter 2013 an der Regierung ass. Och an deem neie Regierungsaccord wären eng ganz Partie Punkten, fir déi de gréngen Nowuess sech agesat hätt, esou sot de Spriecher Meris Sehovic. De gratis ëffentlechen Transport an déi geplangte Legaliséierung vum Cannabis sinn do déi bekanntste Beispiller.

© Pierre Jans (RTL)

Fir d'Europawalen dëst Joer sinn dräi Membere vun de jonke Gréngen op der Kandidatelëscht vun der grénger Partei. De Meris Sehovic betount, dass 2019 vill am Zeeche vun Europa wäert stoen. Iwwerall op der Welt, och an Europa, géifen et Populiste ginn, déi um Fundament vun deem krazen, wat mir als europäesch Unioun bezeechnen.





De Meris Sehovic iwwer d'Populisten an Europa