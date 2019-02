"Journée bien-être“ oder och "Wellness-Dag" gouf deen Dag gedeeft. Iwwer 80 Leit kruten am soziale Restaurant zu Hollerech vu Benevollen d'Hoer geschnidden.





„Journée bien-être“ - Reportage Anne-Sophie Heck



D'Maria Cardoso huet eng schwéier Zäit hannert sech. Si huet mat hirem Meedchen op der Strooss gelieft, ier si gehollef krut an eng Wunneng fonnt huet. Wéinst Depressiounen an Ängschte wier et nach ëmmer schwéier zréck an d'Liewen ze fannen. Esou Deeg wéi d'“Journée bien-être“ wieren immens wichteg.

Si schafft zanter engem Joer am Atelier vun der ASBL zu Esch. D'Stëmm vun der Strooss hätt hir erëm op d'Bee gehollef. D'Maria Cardoso ass immens frou, dass dës Associatioun fir si do wier. Et géif hir hei enorm gehollef kréien.

Nieft dem Maria Cardoso souz de Stevie Weber am improviséierte Coiffeurssalon. Hie kritt den RMG a kënnt reegelméisseg an de soziale Restaurant. E Méindeg huet och hie vum Evenement profitéiert. Net nëmmen ass dat Ganzt gratis, mä et géif een och nach vill bekannte Leit erëmgesinn.

Et ass ewell déi 4. Editioun vun der „Journée Bien-Être“. D'Directrice vu Stëmm vun der Strooss, d'Alexandra Oxaceley, erkläert wéi esou een Dag de Leit hëlleft. Et ännert natierlech näischt wierklech un der Situatioun vun de Leit, mä et géif awer ganz vill un hirem Dagesoflaf änneren. Op deem extraen Dag probéiert een, de Leit Freed ze bréngen

D'Geschicht vum Evenement geet schonn 10 Joer zréck. Den ewell pensionéierte Coiffeur Jean-Michel Raguet hat dunn d'Iddi, Sans-Abrisen a sozial vulnerabele Leit d'Hoer ze schneiden. Deemools nach a sengem eegene Salon.

D'Equipe vu Benevollen ass méi grouss ginn an elo ass et ee ganze Wellness-Dag mat Massagen a Maquillage am soziale Restaurant vun der ASBL. Donieft ginn et och ewell Coiffeuse wéi d'Elena Cartier, déi dat ganzt Joer iwwer reegelméisseg kommen. E Merci géif dem Elena Cartier duergoen.

Si ënnersträicht, datt een d'Sans-Abrien net dierft veruerteelen, well jidderee kéint a sengem Liewen an esou eng schwéier Situatioun geroden.