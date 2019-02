Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Dat war e Méindeg de Moien op der Reunioun vum Syvicol erauszehéieren. Zwar géif et a ville Punkten nach oppe Foren, an och d'Fuerderung no méi Autonomie bleift bestoen, esou de President Emile Eicher. Ënnert anerem gëtt och e neit Gemengegesetz gefuerdert.





Den Emil Eicher vum Syvicol



Dobäi kënnt, dass ee bei den Diskussiounen an de Gemenge misst systematesch consultéiert ginn. Dat wéilt een iwwert d'Gesetz oder eng Konventioun gär sou gereegelt hunn. Sou géif ee sécher goen, dass och op ministerieller Basis de Syvicol misst consultéiert ginn.

Op der anerer Säit hätten d'Gemenge gär méi Ënnerstëtzung a Saache Logement. Fir de Manktem u Wunnengen an de Grëff ze kréien, hëlt d'Regierung d'Gemenge jo gär méi an d'Responsabilitéit. Fir vill méi kleng Gemenge wär d'Gestioun vun esou Projeten awer immens schwéier, esou den Emile Eicher nach.