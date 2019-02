La Caisse nationale de santé (CNS) a constaté la semaine passée qu’au sein de son administration des fonds ont été détournés par deux agents de la CNS. Les agents concernés ont été immédiatement dispensés de leur service et la CNS a entrepris toutes les démarches internes, légales et juridiques nécessaires dès la connaissance des faits. Ainsi, une plainte a été déposée et les autorités judiciaires ont été saisies. Le président de la CNS, Christian Oberlé, a convoqué une réunion extraordinaire du conseil d’administration de la CNS, qui a eu lieu ce lundi 4 février 2019 en fin d’après-midi, pour informer les membres des faits. Le ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider, informera les membres de la commission parlementaire du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale des faits lors d’une séance de la commission le mardi 5 février 2019. A ce stade, il n’est pas possible de fournir plus d’éléments pour ne pas entraver l’enquête.