D'Grande-Duchesse Maria Teresa war um Méindeg am Kader vun engem Media-Partenariat fir déi international Konferenz "StandSpeakRise Up" op Besuch.

© RTL

D'Zil vun dëser Konferenz, déi den 26. an 27. Mäerz am European Convention Center of Luxembourg gehale gëtt, ass et, fir déi sexuell Gewalt, déi a Krichs- a Konfliktgebitter als Waff genotzt gëtt, ze stoppen.