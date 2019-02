© cisgm

E Samschdeg gouf een éischte gréisseren Exercice gemaach, fir d'Leit vum CISGM op den Eeschtfall vun engem Zuchaccident virzebereeden, fir deen Ament sou mann wéi méiglech Zäit ze verléieren.







Hei d'Schreiwes:



Am vergangenen Samstagmorgen fand im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem CIS Grevenmacher-Mertert und der nationalen Eisenbahngesellschaft CFL eine Ausbildung in Punkto Einführung und Ausbildung in die einzelnen Lokomotiven und Personenwagen auf dem Areal der Zentralwerkstatt in Luxembourg-Bonnevoie statt.



Im Oktober 2018 fand auf dem Gelände der Gemeinde Mertert eine größere Übung zusammen mit der nationalen Eisenbahngesellschaft statt, im Laufe derer, den Verantwortlichen des CISGM und der nationalen Eisenbahngesellschaft CFL schnell klar wurde, dass die Kooperation und eine gute Kenntnis beider Seiten im Notfall von großer Bedeutung sei. Im Rahmen der engeren Zusammenarbeit für den Notfall zwischen CFL und dem CISGM wurden diesbezüglich auch einige gemeinsame Lehrgänge im Laufe des Jahre 2019 geplant. Ein erster Lehrgang fand diesen Samstag also in der Zentralwerkstatt der CFL in Luxemburg-Bonnevoie statt. Rund 23 Mitglieder des CISGM erhielten durch Marc Stiefer von der Abteilung "Gestion Sécurité", Marc Faber von der Abteilung "Atelier Central" und Romain Braquet von der Abteilung "Formation" die nötigen Erklärungen und Einführungen in die einzelnen Lokomotiven und Personenwagen, die momentan auf dem Luxemburger Schienennetz unterwegs sind. Von den ausgehenden Gefahren über den fachgerechten Zugang zu den Lokomotiven und Personenwagen sowie deren Notsysteme wurden alle Punkte durchlaufen, die im Notfall von Bedeutung sind. Diese Einführungen sind von größter Wichtigkeit, um in Notfall so wenig Zeit wie möglich zu verlieren auf einem Gebiet, wo Zwischenfälle eher selten sind. Das CISGM ist in seinem Zuständigkeitsbereich unter anderem auch für die vielbefahrene Zugstrecke Luxemburg-Trier und der Güterlinie Mertert-Hafen-Wasserbillig mit den Bahnhöfen Wasserbillig und Wecker sowie den Stellwerken Wasserbillig und Mertert-Hafen auch hier für die Sicherheit zuständig. Eine Kenntnis des Materials und des Personals der CFL ist daher unabdingbar, um im Notfall richtig handeln zu können. In Kürze wird die enge Zusammenarbeit nochmals im Rahmen eines Lehrgangs über das richtige Verhalten und dem Umgang mit Schienenfahrzeugen als theoretische Ausbildung in den Räumlichkeiten des CISGM stattfinden.



Im Anschluss an den Lehrgang fand auch eine Besichtigung der Zentralwerkstatt mit all seinen Ateliers und Abteilungen statt. Ferner wurde den Rettungskräften auch der von der nationalen Eisenbahngesellschaft betriebene Notfallzug mit seiner Ausrüstung vorgestellt.

Jérôme Biondi

Centre d’Incendie et de Secours

Grevenmacher-Mertert