Les autorités de la sécurité alimentaire luxembourgeoises viennent d’être informées par les supermarchés Auchan d’un rappel de produit suite à la présence possible de corps étrangers. Le produit a été distribué au Luxembourg au sein des magasins Auchan. Il a été retiré de la vente dans les magasins concernés au Luxembourg mais une partie des stocks a été vendue. Voilà pourquoi les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises recommandent aux consommateurs de ne plus manger le produit suivant: Nom: AUCHAN ROSTI 1 KG Marque: Auchan Unité: 1 kg Numéros de lots: 182606 Code EAN: 3596710375752 Date de durabilité minimale: 09/2020 Seulement le produit avec la date de durabilité et le numéro de lot indiqué est concerné. Tous les autres produits ne sont pas concernés. Pour des renseignements supplémentaires veuillez contacter: Division de la sécurité alimentaire

Tél.: 247-75625

E-mail: secualim@ms.etat.lu

ou consulter le site: www.securite-alimentaire.lu