Unesco: De Süde vum Land soll als Biosphär unerkannt ginn (05.02.2019) Domadder bezeechent d'Unesco eng Regioun, déi duerch Recherchen a Projeten d’Biodiversitéit erhält an Nohaltegkeet groussschreift.

Déi 11 Pro-Süd-Gemenge stellen dëst Joer no laanger Aarbecht d’Kandidatur, fir an dëst Unesco-Netzwierk "Mënschheet a Biosphär" opgeholl ze ginn.

Domadder sinn Etüden a Studie verbonnen, awer och regional Projete fir de Patrimoine nohalteg ze valoriséieren.

De Projet gouf schonn d'lescht Joer annoncéiert, elo geet en an déi nächst Phas, déi vun de Bierger-Consultatiounen. Déi sinn an den 11 Pro-Süd-Gemengen a se ginn d'nächst Woch zu Déifferdeng un. D’Bierger ginn informéiert a kënnen hir Iddie matdeelen, also wat een nach zur nohalteger Entwécklung vun der Regioun bäidroe kann.

De Minett géif jiddefalls elo schonn erausstiechen, virop doduerch, wéi d’Industrieregioun zum Naturschutzgebitt ginn ass. Do géif ee gutt gesinn, wéi de Mënsch d'Natur verännert huet a wéi d'Natur d'Iwwerhand zréckgeholl huet. Da wier de Label nieft dem Erfuersche vum Patrimoine a vun der Natur och fir den Tourismus interessant. D’Kandidatur muss elo nach fäerdeg gemaach a vun de Gemengen ofgeseent ginn. Deposéiert gëtt se Enn dës Joers.