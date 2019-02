Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

300 Wunnenge fir deels nëmmen en Drëttel vum Marchéspräis (05.02.2019) Genau wéi de Fonds du Logement huet d'Société Nationale des Habitations à Bon Marché, kuerz SNHBM, den Optrag, fir bezuelbare Wunnraum ze schafen.

Eleng d'lescht Joer huet si mam Bau vun eppes méi wéi 300 Wunnengen ugefaangen. An d'Demande fir hir Wunnenge léisst net no.Ëmmerhi bitt si hir Immobilien deels zu engem Drëttel vum Marchéspräis un. Dat ass méiglech, well den Terrain net méi mat verkaaft gëtt an d'Margë wesentlech méi kleng si wéi déi vun engem private Promoteur.