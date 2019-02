Et ass eng Petitioun, déi iwwert 5.000 Ënnerschrëfte krut, an dofir e Mëttwoch de Moien an der Chamber wärend engem Debat publique diskutéiert gëtt.

Et geet hei konkret ëm Plastiksverpackunge vun Uebst a Geméis, mä net nëmmen. De Petitionnaire stellt sech d'Fro, ob an de grousse Supermarchéen, zum Beispill am Geméis- an Uebstrayon esouvill Plastik muss genotzt ginn. Och an anere Beräicher, wéi an der Metzlerei oder an der Kéisthéik géif op Plastikshändchen zeréck gegraff ginn. An der Petitioun heescht et dofir, datt een de Legislateur dozou wéilt beweegen, géint abusive Gebrauch vu Plastiksemballagen virzegoen.



Um 9 Auer fänkt den Debat an der Chamber un.

RTL.lu iwwerdréit den Debat am Livestream



Text vun der Petitioun

Intitulé de la pétition:



Restreindre l'usage des emballages plastiques au Luxembourg



But de la pétition:



L'objet de cette pétition est d'exprimer à la chambre des Députés le besoin des citoyens(nes) et résidents(es) de voir se réduire l'utilisation à outrance des emballages plastiques à destination du grand public. Dans toutes les chaînes de la grande distribution par exemple, nombreux sont les fruits et légumes frais emballés sous plastique, que ce soit en unité, en paires ou bien prédécoupés. Par ailleurs, combien de sachets plastique, ou gants à usage unique sont utilisés par jour aux rayons boucherie, fromagerie, poissonnerie ou bien pour nos bouquets de fleurs? Il s'avère que les représentants de la grande distribution favorisent le confort du consommateur au lieu de l'environnement, ou à la "Social and Environmental Responsibility", un terme tant en vogue de nos jours.



Motivation de l'intérêt général de la pétition:



Il s'agit par le biais de cette pétition de répéter l'exercice d'une première pétition qui fut initiée par un groupe de consommateurs indépendants au Luxembourg (https://wvvw.change.org/p/appel- %C3%A0-la-r%C3%A9duction-dans-l-utilisation-d-emballages-en-plastigue-au-luxembourg) et qui a rassemblé ce jour près de 14 000 signatures. Il s’agit en effet de contribuer au meilleur être de la société en demandant au Parlement de légiférer sur l'usage abusif d'emballages plastique, car nous sommes convaincus que seules des règles imposées vont permettre de respecter plus l'environnement au quotidien. En outre, le Luxembourg se situe en tête du classement européen de déchets en plastique par habitant. Un classement qu'il s'agirait de changer pour le mieux au plus vite.



Dépôt: le 17.09.2018 à 23:50

Pétitionnaire: Philippe Paul