© RTL Grafik

Déi hunn zejoert dem Staat als Bedeelegung um Benefice an als Dividenden am ganze bal 192 Milliounen Euro erabruecht. 2017 waren et bal 225 Milliounen. Dat geet aus der Äntwert vum Finanzminister Pierre Gramegna op eng parlamentaresch Fro ervir.

Do gëtt och ënnerstrach, dass et dem Staat bei esou Bedeelegungen net an éischter Linne ëm den héchstméigleche Rendement geet, mä dass et ee strategesche Choix op laang Siicht ass.