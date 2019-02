Duerchbroch am Litige tëscht der Personal-Associatioun vun der Spuerkeess, der Direktioun vun der Bank an der Regierung.

Kuerzfristeg gouf fir de Mëttwoch den Owend eng Pressekonferenz ugesat, sou datt en Accord fonnt gouf - dëst nodeem den Dossier op der Conciliatioun an duerno op der Mediatioun war.

Wéi et vun de Personalvertrieder geheescht hat, kéime vill Spuerkeess-Mataarbechter net zu deene Promotiounen, déi se gesetzlech ze gutt hätten, esou de Reproche, deen am November och zu engem Protest-Piquet gefouert hat. Den eenzegen Aktionär vun der Bank, de Staat an d'Spuerkeess-Direktioun wären net kompromëssbereet - dat huet sech bis um Mëttwoch den Owend also geännert.

D'Staatsbeamtegewerkschaft hat gefuerdert, dass d'CGFP-Accorde bei der Spuerkeess respektéiert géife ginn, dat heescht déi integral Ëmsetzung vun de Reformen aus dem Joer 2015, Schluss mat den arbiträren Decisioune bei de Promotiounen an en Enn vun de Spuermesuren op d'Käschte vum Personal.

Op dëse Punkte gouf et also en Accord mat der Direktioun an der Regierung, déi duerch d'Ministere Gramegna an Hansen vertruede war, wéi den negociéierten Accord presentéiert gouf.

An engem Schreiwes zejoert hat d'Staatsbeamtegewerkschaft d'Haltung vun der Regierung schaarf kritiséiert an hir souguer Arroganz reprochéiert.

Och vu Streik bei der Spuerkeess war Rieds gaangen - all dëst ass lo wéi gesot vum Dësch, de Promotiounssystem gëtt ugepasst.



