Dat sot de Chef vum Diddelenger Site vun der kanadescher Firma Stefano Mirti am RTL-Interview. E Mëttwoch huet Husky, déi Maschinne mécht fir d'Produktioun vu Plastiksfläschen a Stëpp, um Diddelenger Site en neien Digitalisatiounsprojet zesumme mam Wirtschaftsminister Etienne Schneider presentéiert. Zënter kuerzem ass een Deel vun de Systemer vun der Produktioun komplett digitaliséiert. Domadder ginn d'Produktiounskäschte reduzéiert. Et ass e Projet, deen an Zesummenaarbecht mat Siemens lancéiert gouf an deen eng 11 Milliounen Euro kascht huet.





Dëse Projet gëtt mat 3,4 Milliounen Euro vum Wirtschaftsministère ënnerstëtzt. Mat deem Projet wéilt ee virun allem wuessen an de Client méi séier zerwéieren. An Zukunft wéilt een awer, datt d'Personal gehale gëtt, esou de Chef vum Diddelenger Site vun der Firma Husky Stefano Mirti. Ob een dat elo géif packen, wéisst een elo net onbedéngt, well d'Aarbechte sech ännere géifen an do wiere Formatiounen néideg. 74 géifen den Ament fir nei Aarbechte forméiert ginn.

D'Digitaliséierung wier eng Necessitéit fir eng Entreprise. Dowéinst géifen ëmmer méi Entreprisen op den Zuch vun der Digitaliséierung sprangen. De Stefano Mirti betount, dass all Firmen, déi international täteg wieren, missten dat maachen, well d'Konkurrenz ganz haart wier. Konkurrenten aus China wieren net nëmmen 30 bis 40% méi bëlleg, mee och nach méi séier. Et misst een also d'Käschtstrukture verbesseren an och nach méi séier ginn.

Dem Wirtschaftsminister Etienne Schneider no kéint Husky duerch dee Projet bannent enger kuerzer Zäit méi flexibel a méi individuell Produite produzéieren. Donieft géif d'Entreprise och méi kompetitiv um Marché ginn. An Zukunft géif et drëms goen, datt d'Entreprisen hei am Land méi produzéieren, mee dofir awer manner Ressourcë verbrauchen. Mat ëmmer manner Energie, Waasser, well een einfach méi effizient gëtt.

D'Zil wier et, datt d'Betriber nach méi effizient kënne schaffen, esou nach de Wirtschaftsminister Etienne Schneider.





Présente au Luxembourg depuis 1984, la société Husky Injection Molding est spécialisée dans la conception et la fabrication de machines de moulage par injection et de systèmes de production industrielle intégrés. Sur son site de production à Dudelange, l'entreprise vient de réaliser un projet de digitalisation et d'implémentation des technologies de l'industrie 4.0.



Dénommé « Factory of the Future », le système implémenté permet la digitalisation complète du processus allant de la demande de devis du client jusqu'à la livraison du produit industriel fini. Le système a fait l'objet d'un projet de recherche et d'innovation à hauteur d'environ 11 millions d'euros réalisé par l'entreprise, en grande partie avec la collaboration et l'expertise de Siemens. Présenté lors d'une conférence de presse en date du 6 février 2019, le projet de recherche est soutenu par une aide du ministère de l'Économie à hauteur d'environ 3,4 millions d'euros.

Le projet « Factory of the Future » permettra à l'entreprise de réduire ses coûts de production tout en continuant à offrir à ses clients des solutions à haute valeur ajoutée et répondant à leurs besoins de plus en plus complexes. Husky a réalisé le projet en collaboration avec le groupe Siemens qui a mis en place à cette occasion au Luxembourg une base de compétences humaines et techniques spécialisées en digitalisation des processus industriels.

Lors de la conférence de presse pour présenter le projet, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie, Étienne Schneider, a déclaré : « Ce projet est une illustration concrète de notre stratégie d'innovation numérique dans le domaine prioritaire de l'industrie 4.0. En tant que projet précurseur, « Factory of the Future » s'intègre pleinement dans notre politique de développement économique durable ciblant l'application des technologies digitales dans l'industrie à haute technologie. »



John Galt, Président et CEO de Husky Injection Molding, a commenté : « Husky est conscient de l'impact considérable de la digitalisation dans tous les domaines et nous avons collaboré avec nos partenaires pour développer notre capacité de production digitalisée. Notre modèle opérationnel de nouvelle génération révolutionne la manière dont nous travaillons, offre de nouvelles possibilités pour servir nos clients plus rapidement et de manière plus flexible, tout en réduisant les coûts globaux. J'aimerais féliciter le Gouvernement luxembourgeois pour son approche prévoyante : le Luxembourg a reconnu les besoins en pleine mutation de l'industrie et soutient les entreprises dans cette transition majeure. Cela conforte notre conviction que le Luxembourg est un site de choix pour les entreprises. »



Klaus Helmrich, membre du Conseil d'administration de Siemens AG a déclaré : « Au niveau mondial, un nombre croissant d'entreprises industrielles sont en bonne voie vers l'Industrie 4.0 et améliorent déjà leur compétitivité grâce à des solutions digitales. Cela concerne toutes les industries soumises à des changements fréquents de la demande et où la production doit être de plus en plus rapide, flexible et sur mesure. Nous contribuons à préparer l'avenir de l'industrie en intégrant encore davantage de technologies telles que l'intelligence artificielle et l'edge computing à notre offre de services. »