De Grand-Duché hat sech jo bereet erkläert, vun deene Migranten, déi Enn Dezember am Mëttelmier gerett goufen, der 6 opzehuelen.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Viru Malta war ee Migrant vum Schëff Sea-Watch 3 an d'Waasser gesprongen.

Ënnert de Flüchtlingen, déi opgeholl gi ware vum Schëff, war och e Puppelchen. © AFP (Archiv)

En Donneschdeg si si um Findel gelant. Si stamen aus Eritrea, Somalia an dem Sudan.Nodeems am Dezember vill Leit gerett gi waren, hat Malta d'EU-Länner ëm Hëllef gefrot beim Ophuelen.Lëtzebuerg hat sech, wéi 8 aner EU-Staaten, solidaresch gewisen.

Offiziell Matdeelung

Communiqué par: Direction de l'immigration / ministère des Affaires étrangères et européennes

Le jeudi 7 février 2019, six demandeurs d'asile de nationalité érythréenne, somalienne et soudanaise sont arrivés au Luxembourg depuis Malte dans le cadre d'une relocalisation ad hoc.

Il s'agit de l'aboutissement d'une opération de relocalisation menée en réponse à l'appel à solidarité exprimé par la République de Malte, suite à l'arrivée de plusieurs navires au port de La Valette. Le 22 décembre 2018, le navire de sauvetage Sea-Watch III avait secouru 32 personnes, tandis que le 29 décembre 2018 le navire Sea-Eye en secourait 17. Parallèlement à ces opérations, la marine de Malte avait également recueilli 249 migrants dans leurs eaux territoriales. Le Luxembourg, à l'instar de huit autres États-membres de l'Union européenne, a répondu favorablement à cet appel, en s'engageant à accueillir six migrants.

Des représentants de la Direction de l'immigration du ministère des Affaires étrangères et européennes et de l'Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration (OLAI) ont accueilli les personnes à l'aéroport. Préalablement, au cours du mois de janvier, des représentants de la Direction de l'immigration s'étaient déplacés à Malte pour y mener des entretiens, afin d'identifier les migrants ayant manifestement besoin d'une protection internationale.

Il est prévu que les demandeurs de protection internationale relocalisés parcourent au Luxembourg la procédure d'asile telle que prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

L'OLAI s'occupera de l'accueil et de l'encadrement social de ces personnes et les soutiendra dans leurs démarches de la vie quotidienne tout au long de la procédure de leur demande de protection internationale.