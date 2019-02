No way out

© Creos



Betraff ass - an dat während ongeféier 15 Méint - d'Eecher Plaz an d'Stroosse ronderëm. Déi kréien nämlech nei Infrastrukturen. Creos leet nei Stroumleitungen, d'Post schafft um Internet an d'Stad mécht Aarbechten u Kanalisatioun a Waasser. Den Agrëff an den Trafic wier emol méi, emol manner intensiv, kruten d'Awunner aus de betraffene Quartieren dës Woch op enger Informatiounsversammlung erkläert.



PDF: Presentatioun fir betraffen Awunner

Am Summer misst een esouguer mat engem zimlech zolitten Impakt och op e méi groussen Deel vun der Stad rechnen. Am August gëtt nämlech d'Strooss fir aus der Stad eraus, vun der Eecher Plaz un, a Richtung Beggen gespaart. 5 Méint, deemno bis d'Enn vum Joer, sollen dës Aarbechten daueren.



Parallel gëtt dann och, fir geplangten zwee Méint, d'Strooss vum Kierchbierg erof op Dummeldeng zougemaach. D'Europäesch Institutiounen an déi gréisser Entreprisen um Kierchbierg ginn opgefuerdert, hir Mataarbechter iwwer dës Schwieregkeeten am Trafic z'informéieren. Am August wier awer de Stafelter nees op.



Virum Summer an där uergster Phase vun den Aarbechten, wëllt d'Stad Lëtzebuerg d'Leit nach eng Kéier informéieren, mä dat ganzt gëtt et och elo schonn online, op vdl.lu an der Rubrik vun de Chantieren, op RTL.lu an dëse Weekend och op Télé Lëtzebuerg.



Link: Informatioune vun der Stad Lëtzebuerg