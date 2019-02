Méi schro war een Accident an der Nuecht op e Freideg am Rondpoint zu Dippech. Ee Chauffeur hat d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer. 2 Persoune verwonnt.

© Centre d'Incendie et de Secours Dippach

Duerch den Impakt huet den Auto ofgehuewen an ass iwwert de Rondpoint geflunn, fir op där aner Säit um Daach leien ze bleiwen. Dat schreiwen d'Pompjeeë vun Dippech um Freideg de Moien op hirer Facebooksäit. Wéi et heescht goufe vun deenen zwou Persounen, déi am Auto souzen, eng schwéier an déi aner méi liicht verwonnt.



© Centre d'Incendie et de Secours Dippach

© Centre d'Incendie et de Secours Dippach

Op der Plaz waren de CIS Dippech mat 2 Gefierer an 9 Léit, de Centre d'Incendie et de Secours Käerjeng/Péiteng, den CISP - Centre d'Incendie et de Secours Pétange, de Samu Esch, d’Pelotonscheffe vum Déngscht souwéi d'Police.