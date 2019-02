© RTL Archiv

Op der Cour d'appel an der Stad gouf sech e Freiden de Moie mat enger Affär vun Diffamatioun a Calomnie befaasst: Am Abrëll waren an deem Zesummenhank um Stater Geriicht zwou Dokteschen, déi vun engem Gynekolog ugesicht gi waren, fräigesprach ginn.





Affär ëm Gynekolog - Rep. Eric Ewald