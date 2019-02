Police © Police

Bei enger Kontroll vun der Police an der Stad, ass de Beamten e Chauffeur opgefall, bei deem et verdächteg staark no Cannabis am Auto gericht huet. Bei der Kontroll goufen dunn bal 70 Gramm Cannabis, en Joint an Drogenutensilie fonnt.Dobäi kommen nach Handyen a Boergeld. Bei der spéiderer Perquisitioun am Haus vum Mann a beim Bäifuerer sinn dunn nach eemol 273 Gramm Cannabis an Amphetaminnen opgedaucht.Béid Dealer goufe festgeholl a koumen a Freideg de Muere virun den Untersuchungsriichter.