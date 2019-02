Am Centre culturel op der Schéiss ass um Samschdeg de Landeskongress vun der Piratepartei. Dobäi gëtt ënnert anerem eng nei Partei-Spëtzt gewielt.

© RTL Archivbild

An Zukunft soll et, ähnlech wéi dat bei de Gréngen de Fall ass, eng Duebel-Spëtzt ginn.

Well bei de Piraten en Deputéierten net däerf Parteipresident sinn, däerf de Sven Clement net méi kandidéieren. Mam Starsky Flor an dem Marie-Paul Dondelinger géif et awer zwee Kandidate ginn.

Parallel zum Landeskongress ass awer um Samschdeg am Kräizgrëndchen och e Kongress vun den europäesche Piraten, wou de gemeinsame Programm fir d’Europawalen wäert ofgeseent ginn.