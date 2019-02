E Freideg am spéide Nomëtteg ass der Police zu Esch, an der Lëtzebuerger Strooss, en Auto opgefall, dee mat geklaute Placken ënnerwee war.Am Auto souzen eng Fra an e Mann, géint de Mann louch en Openthaltsverbuet am Schengen-Raum vir.Am Gefier gouf nieft Haschisch och eng gréisser Quantitéit Kokain fonnt.Béid Persoune koume virun den Untersuchungsriichter.E Won, deen net an der Rei war, Drogen am Auto, Droge konsuméiert an en Täter, deen undrécke wollte - e Freideg den Owend hat d'Police zu Wolz an der Avenue de la Gare e Gefier mat dräi Leit gestoppt.Wéi d'Beamten et wollten duerchsichen, huet sech ee vun de Männer duerch d'Bascht gemaach. E gouf awer kuerz drop op engem Schantje gepëtzt. Hie wollt do seng Drogen ewechgeheien.De Mann krut de Permis ewechgeholl, den Auto gouf saiséiert, well en net an der Rei war.Alleguerten d'Persounen aus dem Gefier kruten e Protokoll, esou d'Police.