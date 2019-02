© Christophe Hochard

An de leschte Joren hu sech AVIA SPORT an AÉRO SPORT vill Suergen ëm hir Zukunft um Findel gemaach. Zënter Kuerzem schéngt et allerdéngs Liicht um Enn vum Tunnel ze ginn.Den Aéro Sport zielt eng 600 Memberen a bilt pro Joer tëscht 55 a 60 Piloten aus. Den Noper Avia Sport huet eng 150 Memberen. Hei ginn d'Joer iwwer 15 jonk Leit duerch d'Piloteformatioun.Fir e seriöe Fluchtraining kënnen z'assuréieren, brauch et eng Pist vun 800 Meter. Dofir wëlle béid Veräiner hir respektiv Plaz um Findel behalen.