Meteolux annoncéiert vun 4 Auer an der Nuecht un an de ganzen Dag iwwer Spëtzevitesse vu 65 bis 75 Kilometer an der Stonn.

© Unsplash / Domaine public

Derbäi kënnt, datt et e Sonndeg tëscht Mëtternuecht a 15 Auer plazeweis zerguttstert reene kann. 20 bis 30 Liter op de Quadratmeter si bannent 12 Stonne méiglech.



METEO: Wieder-Warnunge fir Lëtzebuerg.







Géint der Owend gëtt et dann och nees e gutt Stéck méi kal.



