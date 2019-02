Wéi d'Police matdeelt, wollte si zu Steenem e Chauffer unhalen, deen do mat 108 km/h amplaz den erlaabte 50 gefuer ass. Den Automobilist ass geflücht.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© RTL Archivbild

D'Beamten hunn dem Chauffer, deen aus Direktioun Iechternach duerch Steenem gerannt ass, en Zeeche gemaach, fir stoen ze bleiwen. Dat huet de Mann ignoréiert, huet nach méi op de Gas gedréckt an huet sech a Richtung Rouspert ewech gemaach.D'Police hu sech mat bloe Luuchten hannendru gehaang, hunn en awer net méi erëmkritt.Kuerz drop goufen d'Polizisten iwwert en Accident zu Rouspert an der Rue Giesenbour informéiert. Et war de Won, dee virdru geflücht war. De Chauffer war fortgelaf, konnt spéider awer ermëttelt ginn.