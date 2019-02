© RTL Archivbild

Tëscht 23 an 00.30 Auer hat d'Police an der Rue des Martyrs zu Rëmeleng d'Automobiliste gestoppt a se op Alkohol getest. Vun den 132 Chaufferen haten der 2 gedronk. Ee Permis gouf nach op der Plaz agezunn.Zu Schëffleng an der Rue du Moulin stoungen d'Beamten tëscht 1.30 an 3 Auer. Do goufe 65 Chaufferen op Alkohol getest, vun deenen der 3 ze déif an d'Glas gekuckt haten. Och hei huet ee säi Führerschäi missen ofginn.Wéi d'Police awer nach mellt, waren um 18 Auer zu Bartreng an um 1.45 Auer zu Esch nach 2 Automobilisten negativ opgefall. A béide Fäll war Alkohol am Spill.