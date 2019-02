D'Ambulanze vun Diddeleng a vun Esch waren op der Plaz, grad wéi d'Asazzentere vun Esch a vu Schëffleng.



Géint 20.20 Auer gouf et e Feier am Rollengergronn. Hei hat et an engem Haus gebrannt. Et ass awer kengem eppes geschitt. Weider Detailer feelen.



Géint 20.40 Auer gouf et en Accident tëscht Rammerech a Gréiwels. 1 Persoun gouf blesséiert. D'Ambulanz vu Wolz war op der Plaz, grad wéi den Asazzenter vu Rammerech.



E weidert Feier gouf et du géint 23.30 Auer zu Beetebuerg an der Munnerefer Strooss. Och hei hat et an engem Haus gebrannt mat et gouf kee blesséiert. Den Asazzenter Beetebuerg war op der Plaz.