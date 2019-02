© AFP (Archiv)

D'Kommissioun vun de Jonke vum Fraerot ass der Meenung, datt d'Schüler am offizielle Programm fir de Lycée mat sexueller Gewalt a Sexismus géintiwwer Frae konfrontéiert ginn. Sou Verhale géinge banaliséiert ginn, heescht et do.

Den Diddelenger Député-Maire Dan Biancalana wollt vum Educatiounsminister Claude Meisch a vun der Chancëgläichheetsministesch Taina Bofferding wëssen, wat et domadder op sech huet.



D'Lecture vu klassesche Wierker misst een an de Kontext setzen an de Schüler en opgekläerte Bléck op d'Saache vermëttelen. Ouni datt historesch Realitéiten zenséiert oder jugéiert géinge ginn, soll an der Klass gekuckt ginn, wat fir Elementer d'Reflexioune vum Auteur beaflosst hunn. Allgemeng hätt d'Regierung sech virgeholl, fir sech méi fir d'Gläichheet tëscht Mann a Fra a géint Sexismus anzesetzen.



Mat Hëllef vu Sensibiliséierungscampagnë soll dëst och an de Schoule vermëttelt ginn.