Dat ëmstriddent Héichhaus am Bau-Propjet "Portal Eent" gouf fir d'éischt eraus an dunn nees an de Projet erageholl.

Et ass dann och dee Bau mat 19 Etagen, géint dee sech d'Awunner aus dem Quartier wieren, dat well dësen net géif an d'Stad-Entwécklung passen. Eng Petitioun ass lancéiert.

D'Simone Neumann-Geimer huet zanter 25 Joer eng Crèche an der Victor-Hugo Strooss zu Esch. Direkt vis-à-vis soll d'Héichhaus mat 19 Etagen histoe kommen. An dogéint wiert si sech. Mat enger Petitioun: "Firwat déi Petitioun? Well mer eis geduecht hunn, eleng kënne mer näischt maachen. Well d'Leit géint den Tuerm sinn. Dat hei ass e Wunnquartier, dee passt net heihinner."

Eng 250 Ënnerschrëfte koume schonn zesummen.

D'Leit maache sech Suergen aus ökologeschen an urbanistesche Grënn. Si fäerten ëm hir Liewensqualitéit. Den Nico Helminger, Petitionnaire: "Den Turm kënnt ganz no u verschidden Haiser erun. Do hunn d'Leit d'Gefill, eng Mauer virun d'Dier gesat ze kréien, d'Sonn ass fort, d'Luucht ass fort an deen Tuerm geheit e Schiet op de ganze Quartier.“

Do dernieft géif de Stroosseverkéier duerch de Projet ferme zouhuelen. Kritiséiert gëtt och d'Informatiounspolitik vun der Gemeng. E Projet ouni Tuerm war schonn gestëmmt. Ma op eng Kéier war dat héicht Gebai erëm aktuell. "Do war just eng kleng Modification ponctuelle annoncéiert. Ech hunn eppes misse soen, well et wousst kee Bescheed, mol net jiddereen am Gemengerot.“

D'Petitionnairen ënnersträichen, datt si net onbedéngt géint de Projet am Allgemenge sinn. Mee an der Haaptsaach géint den Tuerm. D'Simone Neumann-Geimer, Petitionnaire: "Mir si kloer fir deen anere Projet. Hei ass e Riseprobleem vun Drogen a Knascht . D'Police war schonn hei. Dat eppes muss geschéien, ass kloer, awer mir brauche keen Tuerm vu 70 Meter."





Datt duerch den héije Bau méi Plaz fir Grénges do wier, loossen d'Petitionnairen net gëllen. D'Differenz wier minimal. Si verstinn och net, firwat d'Héichhaus net baussent de Wunngebidder, op de Broochen gebaut gëtt.

D'Gemeng wollt um Méindeg keng Stellung huelen. Fir d'éischt wëll ee sech d'Doléancë vun de Leit genee ukucken. De Vote iwwert de Projet Portal Eent soll nächste Mount sinn.