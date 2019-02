Parteiefinanzéierungsgesetz/Reportage Nadine Gautier



An Zukunft misst een awer besonnesch op zwee Aspekter oppassen: Zum engen op d’Walkampagnen, déi iwwert den Internet gemaach ginn. Wie weem wat do bezilt? Wéi dat an d’Kampagne afléisst? Dofir misst an der Reform vum Parteiefinanzéierungsgesetz dës Method vun der politescher Kommunikatioun berécksiichtegt ginn. Esou laang et do awer eng Grozon gëtt, si Kontrolle schwéier ze maachen, an d’Cour des comptes kann déi net iwwerwaachen.Op der anerer Säit misst een bei de Kollaboratiounen tëscht Parteien nobesseren. Wa verschidden Entitéite sech op enger Lëscht zesummendunn, da missten déi finanziell Froe gekläert ginn.

Op engem Punkt wollt d’Cour des comptes da vun de Pirate weider Detailer kréien. Déi sinn nämlech, fir eng ganz Partie Saachen ze bezuelen, iwwert eng Entreprise interposée gefuer. De Sven Clement erkläert datt, d'Agence vun engem Member eng Partie Affichë virbezuelt huet bei enger Entreprise an Däitschland.

Déi final Observatioun vun der Cour des comptes ass an hirem Rapport dann och eendeiteg, si schreift hei, datt si zum Schluss kënnt, datt d’Piraten net vu finanziellen Avantagë profitéiert hätt.