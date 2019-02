Dat huet d'Landgericht an der saarlännescher Haaptstad op Nofro hi matgedeelt. Iwwert deen Appel décidéiert elo e „Strafsenat“ vum Bundesgeriichtshaff zu Leipzig.Sollt do festgestallt ginn, dass een oder méi Rechtsfeelere virloungen, géif d'Affär un eng aner Chamber vum Saarbrécker Landgericht zréckgoen.



De Mann hat am November 2017 zu Perl hei vir an Däitschland seng Nopesch vu vis-à-vis gestouss; zwee Deeg drop war d'Fra an engem Spidol zu Saarlouis un engem Gehierschued gestuerwen, deen op de Sträit zréckzeféiere war.



Nieft der Prisongsstrof mat Sursis sollt de Mann donieft nach bannent 6 Méint dem Mann an zwou Schwëstere vum Affer zesummen 9.000 € bezuelen.